Pamukkale Turizm, Karabük'te seferlerine başladı - Son Dakika
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Pamukkale Turizm, Karabük'te seferlerine başladı

Pamukkale Turizm, Karabük\'te seferlerine başladı

Türkiye'nin önde gelen seyahat firması Pamukkale Turizm, Karabük'te seferlerine başladı. Karabük Otogarı'ndaki yazıhanenin açılışı için tören düzenlendi.

24.05.2024 15:20  Güncelleme: 15:25
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Pamukkale Turizm, 24 Mayıs itibariyle Karabük'te seferlerini başlattı.

Türkiye'nin önde gelen seyahat firması Pamukkale Turizm, Karabük'te seferlerine başladı. Karabük Otogarı'ndaki yazıhanenin açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Esnaf Odaları Birlik Başkanı Hüseyin Kılıç, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, yeni bir firmanın Karabük'e kazandırılmasının hayırlı olmasını diledi. Gürel, "3 yıl Denizli'de görev yapmış biri olarak onları orada da biliyordum. Saygı ve takdirle takip ediyordum. Burada da görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah diğer firmalarımız gibi ilimizde kazasız belasız seferlerini icra eder" dedi.

Belediye Başkanı Çetinkaya, otogardaki çalışmaların başladığını, bölgenin bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Pamukkale Seyahat Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Bababalım ise Karabük seferlerini başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

62 yıldır 200'den fazla noktada tecrübeli kadrolarla hizmet verdiklerini ifade eden Bababalım, "Bugünden itibaren Karabüklülere keyifli yolculuk sunmak için Kılıç ailesiyle iş birliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kesilen kurdele ile tören sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pamukkale Turizm, Karabük'te seferlerine başladı - Son Dakika

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