Pamukkale Üniversitesi'nde Eşit Ücret Eylemi - Son Dakika
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Pamukkale Üniversitesi'nde Eşit Ücret Eylemi

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Pamukkale Üniversitesi çalışanları, eşit çalışma şartları ve ücret talebiyle eylem yaptı.

06.03.2025 13:32
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Pamukkale Üniversitesi çalışanları eşit çalışma şartı ve ücret için eylem yaptı

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görevli bir grup sağlık çalışanı eşit çalışma şartları ve eşit ücret talebiyle eylem yaptı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Türk Sağlık İş Sendikası üyesi sağlıkçılar, PAÜ yönetimi tarafından çalışanlar arasında ayrım yapıldığını iddia ederek, yataklı servisler önünde 1 saatlik eylem yaptı. Eşit çalışma şartları ve eşit ücret talebiyle PAÜ Hastanesi yataklı servisler önünde gerçekleşen 1 saatlik eyleme farklı illerden gelen sendika yetkilileri de destek verdi.

Şarkılar eşliğinde halay çekerek seslerini duyurmaya çalışan PAÜ Hastanesinin talepleriyle ilgili olarak açıklama yapan Türk Sağlık İş PAÜ Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, "Bugün, üretimden gelen gücümüzü kullanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde bir eylem gerçekleştirdik. Sabah tüm çalışanlar kartlarını bastıktan sonra, 1 saat boyunca yataklı servisler önünde toplanarak yönetime ve Denizli'deki yetkililere sesimizi duyurduk" dedi.

Çalışanlar arasında aynı çalışma şartları ve eşit işe eşit ücret istediklerini kaydeden Kılıç, "Sorunlarımızın bir an önce çözülebilmesi için Denizli'deki milletvekillerine, valiliğe, bürokratlara ve önde gelen isimlere sesleniyoruz. Bizler mağduruz ve kimseyi mağdur etmek istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pamukkale Üniversitesi'nde Eşit Ücret Eylemi - Son Dakika

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