Panama'da Türk Mutfağı Tanıtımı - Son Dakika
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Panama'da Türk Mutfağı Tanıtımı

Panama\'da Türk Mutfağı Tanıtımı
26.05.2025 10:25
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Panama'da Türk Mutfağı Günleri'nde Gaziantep yemekleri büyük ilgi gördü. Şef Öztan bilgi verdi.

Panama'da gerçekleştirilen "Panama Türk Mutfağı Günleri" kapsamında Türk yemekleri tanıtılırken Panamalıların en fazla Gaziantep'in meşhur yoğurtlu patatesi, kuru dolması, yaprak sarması ve sebzeli bulgur pilavını sevdiğini ifade eden Gaziantepli Şef Tahir Tekin Öztan, "Dünya gastronomi turizminden yeterli payı alabilmemiz bütün ülkelerde ciddi tanıtımlardan geçer" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu iş birliğinde başkent Panama'da gerçekleştirilen "Panama Türk Mutfağı Günleri" kapsamında Panamalı şeflere eğitim veren Gaziantepli Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan birçok kazan yemeği yapımını uygulamalı olarak gösterirken Panamalıların en çok Gaziantep Mutfağının sevilen yemeklerinden olan yoğurtlu patates ve kuru dolmayı sevdikleri ortaya çıktı. Yoğurt kültürüne yabancı olan Panamalılar bir yerde yoğurtla da tanışmış olunca yoğurtlu yemekler Türk Mutfağı Günlerinde Panamalıların öncelikli tercihi oldu.

Panamalı Gastronomi öğrencilerine Türk yemekleri dersi

Panama'daki çeşitli üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencilerine de ders veren Şef Tahir Tekin Öztan uygulamalı olarak gerçekleştirilen derslerde Türk mutfağının inceliklerini anlatırken öğrenciler Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Türk kazan yemeklerinin öncelikle tanıtıldığı etkinlikte sağlıklı beslenmenin sırları da gastronomi öğrencileriyle paylaşıldı.

"Türk Mutfağı Adına Panama'da bir ilk yaşandı"

Panama'da ilk kez Türk mutfağı ve Gaziantep Mutfağının tanıtıldığını ifade eden Şef Tahir Tekin Öztan yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu iş birliğinde başkent Panama'da gerçekleştirilen "Panama Türk Mutfağı Günleri" kapsamında üç gün süre ile mutfak kültürümüzü değişik kesimlere tanıtma imkanı bulurken özellikle Panamalı şefler ve Panamanın çeşitli üniversitelerinin gastronomi bölümünde okuyan öğrencilerle uygulamalı eğitim yapma şansı yakaladık. Özellikle Gaziantep mutfağının en lezzetli yemekleri arasında yer alan yoğurtlu yemeklerimiz büyük ilgi görürken ilk sırada Gaziantep'in meşhur yoğurtlu patatesi ilk sırada yer aldı. Kuru dolma, sebze yemekleri, et köfte ve bulgur ise en çok beğenilen yemekler arasında yer alırken bu yemeklerin Panamalı Şeflerin çalıştığı restoranlarda menülere gireceğini öğrenmekte bizleri ayrıca mutlu etti. Panamalı restoranların menüsüne girmek demek Türk yemeklerinin Panamalılar tarafından da tüketilmesi anlamına gelir. Buradaki şefleri ve gastronomi öğrencilerin Türkiye'ye davet ettik. Uygun bir zamanda gelecekler ve Türk Mutfağını kendi vatanında öğrenme şansı yakalayacaklar" dedi.

"Büyükelçiliklerimiz bulundukları ülkelerde mutfağımızı tanıtmalı"

Öztan, "Panamada Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliğimiz çok yerinde bir adım atarak yaşayan kültürlerimiz arasında ülkemiz gastronomisi için büyük önem taşıyan yemek kültürümüzün bu ülkede tanıtılmasını sağlamıştır. Bu anlamda Büyükelçimiz Armağan İnci Ersoy ve ekibine ülkemiz adına teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan Türkiye'nin dünya gastronomi turizminden yeterli payı almasını istiyorsak yaklaşık 7 kıtada ki bütün ülkelerde bulunan Türk Büyükelçiliklerimiz bu tür etkinliklerle Türk şefleri bulundukları ülke şefleri ve gastronomi öğrencileriyle bir araya getirerek tanıtıma önemli katkılar sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Panama basını Türk mutfağını gündem yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu iş birliğinde gerçekleştirilen Panama Türk Mutfak Günleri kapsamında Panama basını gündemine Türk yemeklerini alırken Şef Tahir Tekin Öztan'la yaptıkları röportajları ana haber bültenlerinde geniş bir şekilde yayınladı. Panama yazılı basını da Türk yemeklerini ve özellikle yoğurdun insan sağlığına önemini vurgulayan haberlerle etkinliler süresinde okurlarıyla Türk gastronomisini buluşturdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Panama'da Türk Mutfağı Tanıtımı - Son Dakika

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