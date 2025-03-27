Pancar Paraları İçin Acil Talep - Son Dakika
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Pancar Paraları İçin Acil Talep

Pancar Paraları İçin Acil Talep

Barış Güntürk, pancar paralarının zamanında ödenmesini ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

27.03.2025 11:52
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Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Barış Güntürk, Sukkar'dan pancar paralarının bir an önce yatırılmasını talep etti.

Güntürk, Erzincan çiftçisinin büyük bir kısmının pancar üretimi yaparak geçimlerini sağladığını ancak şu ana kadar ödenmesi gereken pancar paralarının ödenmemesinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Barış Güntürk pancar paraları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan Sukkar Şeker Fabrikası yetkilileri 2024-2025 yılı üretimi pancar bedellerinin üreticilerimizin hesaplarına bugün 27/03/2025 perşembe gününe kadar yatırılmasını sizlerden talep ediyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla çiftçilerimizin birçoğunun Ziraat Bankasına devre sonu yıllık bitkisel kredi kapaması var ve Ziraat Bankası bizi bekliyor. Ramazan Bayramı vesilesi ile vatandaşımızın alışveriş gıda giyim vs. ihtiyaçlarını karşılayacak ve tek elimizde bugün itibarıyla pancar parası bedeli var bekliyoruz. Pancar bedellerinin bayramdan sonraya ve 4. ay nisana sarkması halinde biz üreticiler için hiçbir kıymeti yoktur, bilgilerinize. 2025 ve 2026 yılı şeker pancarı üretim kampanyasında üreticilerimize tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli bir yıl diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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