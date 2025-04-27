İstanbul\'da Papa Franciscus için ayin düzenlendi

88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için İstanbul'da ayin düzenlendi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde saat 19.00'da bütün Katolik kilisesi papazlarının katıldığı ayini Episkopos Massimiliano Palinuro yönetti.
Düzenlenen ayine İstanbul'da bulunan Katolikler yoğun katılım gösterdi. Ayin sırasında hayatını kaybeden Papa Franciscus için dualar edildi.
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