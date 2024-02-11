Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 20:22
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Park halindeki araç alev alev yandı

Bilinmeyen bir nedenle yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde parkedilmiş halde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyenbir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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