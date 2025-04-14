Patnos Belediye Spor\'dan Dedeli Belediyesi\'ne Ziyaret

Patnos Belediye Spor Yönetimi, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak'ı makamında ziyaret etti.

Patnos Belediye Spor Kulübü Başkanı Sefa Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür ettiler.

Başkan ve Yönetim Kurulu, Başkan Durak'a Patnos Belediye Sporun formasını hediye ederek takımın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Taşdemir: "Kulübümüzün her zaman yanında olan değerli Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Kulübümüze yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Dedelli Belediye Başkan Veysi Durak, hediye edilen formayı alarak Patnos Belediye Spor Yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi, sezonda başarılar diledi. - AĞRI