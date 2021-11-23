Üye Girişi
Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte - Son Dakika

Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte

23.11.2021 10:08
Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte

Eskişehir'de pazarın kurulduğu alandan çekilmeyen araçlar ilginç görüntüler oluştururken, pazarcı esnafını da zor durumda bıraktı.

Eskişehir'de pazarın kurulduğu alandan çekilmeyen araçlar ilginç görüntüler oluştururken, pazarcı esnafını da zor durumda bıraktı.

Eskişehir'de her hafta pazartesi günü Balkan Caddesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafı, bir önceki geceden sokağa park edilen araçlardan şikayetçi. Cadde üzerinde bulunan araçlar sabahları tezgah kurmak isteyen esnafın sorun yaşamasına sebep oluyor. Bazı esnaflar bu sorundan dolayı kendilerine yer bulamayıp farklı yer arayışına giriyor veya tezgah açamayıp elleri boş evlerine dönüyor.

"Tabelalar yetersiz kalıyor"

Uzun yıllardır Eskişehir'de pazarcılık yapan Necdet Gömer, neredeyse her hafta aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi. Belediyenin cadde girişlerine koyduğu tabelalara rağmen vatandaşların araçlarını kaldırmadığını belirten Gömer, "Ben bir esnaf olarak tezgahımı kurmak için sabah 7.30-8.00 saatleri civarında buraya geldiğimde muhakkak bir araçla karşılaşıyorum. Bu araçların geceden buraya koyulmaması için önlem alınması gerekiyor. Belediye her 100 metrede bir pazarın kurulacağına dair bir levha koymalı. Bazı yerlerde küçük tabelalar var fakat bunlar yetersiz kalıyor. Bu durumdan tüm pazar esnafı olarak şikayetçiyiz. Bir an önce önlem alınmasını temenni ediyoruz" dedi.

Söz konusu sorun yüzünden komşu esnafın bugün tezgahını farklı bir yere kurmak zorunda kaldığını belirten Gömer, "Normalde yan tarafıma tezgah açan bir esnaf arkadaşım bugün bu araç yüzünden kendi yerine tezgah açamadı. Allahtan gelmeyen pazarcılar oldu ve onların yerine tezgah açtı. Yoksa arkadaşımız ekmeğinden olacaktı. Bu durum devam ettiği sürece her hafta birçok arkadaşımız aynı sorunu yaşayabilir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte
Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte
Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte
Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte
Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte

Pazartesi, Eskişehir, Tragger, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! 11:10 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! 11:02 İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! Bakan Koca 10:57 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
10:39 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu         
11:12
Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı         
11:08
Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler         
11:02
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:50
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:16:02. #1.12#
SON DAKİKA: Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement