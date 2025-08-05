Pegasus\'tan powerbank kararı

İstanbul- Seul seferini yapan uçak, yolculardan birinin taşınabilir şarj cihazının (powerbank) koltuk arasına düşürmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul Havalimanı'na dönmüştü.

BAKAN URALOĞLU TAVSİYEDE BULUNMUŞTU

Olayın ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.

PEGASUS POWERBANK KULLANIMINI YASAKLADI

Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

TÜRK HAVA YOLLARI DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI

Türk Hava Yolları da geçen günlerde benzer bir karar aldığını duyurmuştu. "Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz." açıklamasını yapan Türk Hava Yolları, "Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.