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Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı - Son Dakika

Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı

19.12.2021 18:10

-Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı Aydın'ın Buharkent ilçesinde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen pehlivan develer Buharkent Arenasında güreş tuttu.

-Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen pehlivan develer Buharkent Arenasında güreş tuttu. Bölgeye ilk kez yağan kar yağışının da etkisi ile oldukça soğuk bir havada gerçekleştirilen güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinin büyük katılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol," Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ünlü pehlivan develeri Buharkent arenasında kozlarını paylaştı" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ev sahipliğinde oldukça soğuk bir havada gerçekleştirilen güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Buharkent Kaymakamı Levent Küçük, çevre ilçelerin belediye başkanları, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve çok sayıda davetli izledi. Zaman zaman kaçan develer seyircilerde büyük heyecana neden olurken soğuk havaya rağmen mangalını ve etini kapıp gelen vatandaşların hem piknik hem de festival coşkusu akşam saatlerine kadar sürdü. Güreşmek istemeyen veya rakibine direnç gösteremeyen develerin kaçtıkları anlar ise festivalin renkli anları olarak Buharkent Deve Güreşleri anısı olarak kaldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Geleneksel deve güreşi festivalimiz yoğun ilgi gördü. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar bu bölgelerdeki devecilerimiz sayesinde bu güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Deveciler olmasaydı bu güreşleri yapamazdık. Kültürümüzü yaşatmak için güreşlerimize katılım gösteren devecilerimize teşekkür ediyorum. Seyir ve otopark açısından bakıldığında deve güreşi sahamız bölgenin en güzel güreş sahası. Geçen sene pandemiden dolayı güreşlerimizi yapamamıştık, bu sene daha büyük bir ilgi var. Yaklaşık beş bin vatandaşımızı bölgenizin en güzel arenasında ağırladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Buharkent Kaymakamı Levent Küçük de konuşmasında geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek: "Öncelikle festivalimize gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hava ve güzel bir etkinlik oldu. Sahamız da Ege Bölgesi'nin en güzel sahalarından bir tanesi. Pandemi nedeniyle yapılamayan birçok sosyal etkinlik ara ara yapılmaya devam ediliyor. Burada da çok güzel bir etkinlik oldu ve katılım da oldukça iyiydi" dedi.

Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı
Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı
Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı
Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı

Buharkent, Marmara, Güreş, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pehlivan develer kozlarını Buharkent'te paylaştı - Son Dakika


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