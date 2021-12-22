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"Perakende sektörü şikâyet şampiyonu" - Son Dakika

"Perakende sektörü şikâyet şampiyonu"

22.12.2021 13:22
"Perakende sektörü şikâyet şampiyonu"

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı ve İl Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Süleyman Bakal, "Perakende sektöründen gelen şikayetler giderek artıyor" dedi.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı ve İl Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Süleyman Bakal, "Perakende sektöründen gelen şikayetler giderek artıyor" dedi.

TÜKDES Genel Başkanı ve İl Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Bakal, 2021 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan çeşitli başvuruları değerlendirdi. Bu sene en fazla kararın Perakende Ticaret Sektöründen alındığını belirten Bakal, tüketicileri haklarını aramaya ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya davet etti.

Finansal Hizmetler Sektörü şikayet şampiyonluğunu kaybetti

Başkan Bakal, yaptığı açıklamasında, "Küresel salgın, her yaştan yaygınlaşan teknoloji kullanımı ve değişen alışveriş alışkanlıkları Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayet grafiğinde sıralamayı alt üst etti. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda yıllardır şampiyonluk unvanını koruyan Finansal Hizmetler Sektörü 2021 yılında birinciliğini kaybetti" dedi.

"Perakende Ticaret Sektörü 4 bin 289 kararla birinci sırada"

2021 yılında Eskişehir Tüketici Hakem Heyetlerinde alınan 10 bin 563 kararın 4 bin 289'unun Perakende Ticaret Sektöründen olduğunu bildiren Bakal, bu sektörün birincilik sütununa yazıldığını aktardı. Diğer sıralamalar hakkında da bilgi veren Bakal, "İkinci en fazla şikayet 3 bin 321 başvuru ile Finansal Hizmetler Sektörü olurken, üçüncü sırada; bin 394 karar ile Abonelik Hizmetleri Sektörü yer aldı. Tüketici Hakem Heyetlerinde verilen 10 bin 563 kararın; 4 bin 873'ü lehte, 5 bin 211'i aleyhte ve 479'u görevsizlik ile sonuçlandı. Tüketici Hakem Heyetleri, 2021 Yılında toplam 10 milyon 741 bin 355 TL 59 kuruş tutarında uyuşmazlık hakkında karar verdi" diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde yok

Bakal, birçok gelişmiş ülkede bulunmayan Tüketici Hakem Heyeti uygulamasının Türkiye'de tüketicilerin kolay, basit ve masrafsız başvuru yapabileceği uyuşmazlık çözüm merkezi haline geldiğini ifade etti. Tüketici Hakem Heyetlerinin kolay bir hak arama yolu olduğunu vurgulayan Başkan Bakal, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde, 2022 yılında; 10 bin 280 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15 bin 430 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir. Hak arandıkça haksızlıklar azalır, kalite artar. Tüketicileri haklarını aramaya ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Perakende sektörü şikâyet şampiyonu

Tüketici Hakem Heyeti, Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Perakende sektörü şikâyet şampiyonu' - Son Dakika


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