Perre Antik Kentte 2025 Kazıları Başladı

Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentte, 2025 yılının kazıları başladı.

Adıyaman Müze Müdürlüğünün Başkanlığında, Adıyaman Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları sürüyor. Perre Antik Kent'in nekropol alanının kuzeyinde, Örenli Mahallesi içinde yer alan 2 bin yıllık Roma Çeşmesinde kazı ve çevre düzenlemesi yapılıyor. 2 bin yıldır suyun aktığı Roma Çeşmesi'nde geçtiğimiz aylarda restorasyon ve konservasyon çalışması yürütülmüştü. Çevre ve etrafında yapılan kazılarda bu güne kadar tek kanaldan akan su 3 kanaldan akmaya başladı. Kervanların dinlenme alanı olan Roma Çeşmesi'nde ki çevre düzenlemesiyle eski halini aldı.

Bu yıl kazı çalışmaları Roma Çeşmesi, sonsuzluk merdiveni, mozaikli alanın bulunduğu taş ocağı bölgesinde yapılacak.

18 Mayıs Müzeler Haftasında temsili kazı çalışmalarının başlatıldığı Perre Antik Kentte, yeni tarihi eserlerin bulunması ve tarihe yeni ışıklar tutması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "2025 Mayıs ayı itibariyle geleceği miras projesi kapsamında Perre Antik Kenti merkezinde yer alan Roma Çeşmesi'nde kazıya başladık. Çeşmede restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı. Bu restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda ise Perre Antik Kentinin ortasında yer alan çeşmede yapmış olduğumuz kazı neticesinde buranın bir kanal olduğunu biliyorduk fakat yapmış olduğumuz kazı neticesinde buranın 3 kanal olduğunu tespit ettik. Burada yaklaşık bir metre indiğimiz topraklar sonucunda çeşmenin 2 bin yıl önceki görünümüne tekrar kavuşturduk. Perre antik kentinde bu yıl kazılar kutsal yol yani sonsuzluk merdiveni dediğimiz kutsal yol, mozaikli alan ve çeşme alanında devam edecek. Yaklaşık Kasım ayına kadar süresiz devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN