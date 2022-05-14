Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün" - Son Dakika
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Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün"

14.05.2022 00:57
Pişkin hırsızdan gazetecilere: "Çek çek Antalya yakışıklı görsün"

Antalya'da 3 ay içinde 33 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 11 şüpheli, 130 polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Antalya'da 3 ay içinde 33 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 11 şüpheli, 130 polisin katıldığı operasyonla yakalandı. Olayı aydınlatmak için bin 500 saatlik kamera kaydının izlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Çek çek Antalya yakışıklı görsün, bakayım nasıl çıkmışım. Yakışıklıyım ya beni çekiyorlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içinde kent genelinde meydana gelen 8 ayrı işyerinden, 10 ayrı oto, 8 ayrı otomobil, 5 ayrı inşaattan, 1 adet hayvan, 1 adet yeraltı kablosu hırsızlığının gerçekleşmesinin ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde bin 500 saat güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin kamyonetlerle geceleyin hurda toplayıcısı gibi gezdikleri, deşifre olmamak için araçlarının plakalarını söktükleri ve kısmen gazete ile kapattıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra benzer modelde araçları çalarak hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri kendi araçlarına aktardıkları ve malzemeleri hurdacılara götürüp sattıkları ortaya çıktı.

"11 şüpheli yakalandı"

Hırsızlık, Yankesicilik ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğince hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik 130 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. 'Bahar temizliği' ismi verilen operasyonda, O.O., R.D., M.K., S.B., S.K., S.D., D.Y, D.D., S.B., S.O. ve E.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 10 adet araç, 25 adet klima iç ve dış ünitesi, 130 adet inşaat iskele demiri, 180 metre yeraltı kablosu, çok miktarda araç teybi ve amfisi, demir kesme makasları, otel mutfak ekipmanları ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken 11 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Çek çek Antalya yakışıklı görsün"

Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerinden birinin görüntü alan gazetecilere, "Çek çek Antalya yakışıklı görsün, bakayım nasıl çıkmışım. Yakışıklıyım ya beni çekiyorlar" dediği görüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pişkin hırsızdan gazetecilere: 'Çek çek Antalya yakışıklı görsün' - Son Dakika


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