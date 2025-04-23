Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Cenazesi Askeri Uçakla Hakkari'den Trabzon'a Getirildi

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın (23) naaşı, askeri uçakla Hakkari'den Trabzon'a getirildi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Mecit ile annesi Nebahat Day, kız kardeşi Saygiye Elif Day ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, polis ve askerler katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerce ambulansa taşındı.

Şehit Day'ın naaşı, yarın Ortahisar İlçesi İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verilecek.