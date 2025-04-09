Polis Ekiplerine Pastalı Sürpriz - Son Dakika
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Yerel

Polis Ekiplerine Pastalı Sürpriz

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Ünye'de bir mahalleli, polislerin gününü pasta ile kutladı. Ekipler sürpriz karşısında şaşırdı.

09.04.2025 09:53
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Ordu'da olay ihbarına giden polislere pasta sürprizi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bıçak ve silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerini mahalleli pasta sürpriziyle karşıladı.

Ünye'de yaşayan 27 yaşındaki Fatih Köseoğlu, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarını unutmayarak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla onlara özel pasta sürpriziyle günlerini kutlamak istedi. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Kaledere Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bıçaklı ve silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipleri gören mahalle sakinleri ise polisleri konfeti ve özel yapılan pasta ile karşıladı.

"Bir polis olarak ilk defa böyle sürprizle karşılaştım"

İlk defa böyle güzel bir sürprizle karşılaştığını söyleyen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroda görevli Celalettin Şengül, "Olaya diye geldik ama önce ne olduğunu anlayamadım. Ben Ünye'ye göreve Ankara'dan geldim. Böyle bir sürprizle ilk defa karşılaştım ve burada gördüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

"Bu yaşadığım çok güzel bir duygu"

Ocak ayından itibaren 4 aydır polislere yönelik güzel bir sürpriz hazırlama niyetinde olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Fatih Köseoğlu, "Bu yaşadığım çok güzel bir duygu. Böyle bir sürpriz yapmak için uzun zamandır niyetim vardı. Osmaniye'de polislerimizin gününde böyle güzel bir olayı gerçekleştirdiler. Birkaç yıldır benimde niyetim vardı o da şimdi nasip oldu. Onlar da beni güzel karşıladı. Ocak ayından itibaren düşündüğüm bir kutlamaydı. Bu günde polislerimize nasip oldu" diye konuştu.

"Biz bu üniformalarımızı gururla taşıyoruz"

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Gökhan Çetinkaya ise, "Bizler sizlerin birer evladı, kardeşiniziz. Buradaki arkadaşlarımız gece gündüz demeden canla ve başla sizler için görev yapıyor. Tek amacımız vatanımıza, milletimize sizlere hizmet etmektir. Kardeşlerimize örnek olarak suç ve suçlularla mücadele etmek gayretindeyiz. Biz bu üniformalarımızı gururla taşıyoruz. Biz daima devletimiz ve sizlere hizmet etmek için buradayız. Bu sürpriziniz ise bizleri çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

İkram edilen pasta sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polis Ekiplerine Pastalı Sürpriz - Son Dakika

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