Polis Haftasında Sürpriz Kısa Film

Kendi ailesini ihbar etti, ardından güzel bir sürpriz çıktı

SİVAS - Sivas'ta polis teşkilatının 108. Yıl dönümü için Sivas Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu 'Bir hayalin hayat bulması' adlı kısa film ilgi gördü.

Polis haftası münasebetiyle Sivas Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa film hazırlandı. Klipte ki kurguda ailesinin şüpheli davranışlarından endişelenen Elif isimli bir kız çocuğu, vatandaşlık görevini yerine getirerek polise ihbarda bulun. Filmin içerisinde, ailenin şüpheli tavırlarının nedeninin ailenin polis memurlarıyla birlikte Elif için hazırlanan doğum günü sürprizi olduğu anlaşıldı. Filmde ayrıca, Elif isimli bir kız çocuğunu hayalini kurduğu polislik mesleğine kavuşma serüveni konu edildi.

Videoyla alakalı yayınlanan mesajda da "Elif'ler mutlu olsun diye, Türk Polis Teşkilatı olarak 180 yıldır hep yanınızdayız." dendi.