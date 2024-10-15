Polis Memuru Eşini Öldürdü

Yerel

(KASTAMANU) - Kastamonu'da polis memuru, bir süredir ayrı yaşadığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Kastamonu'da Beyçelebi Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru, beylik tabancası ile eşine ateş etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis memuru sevk edildi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi, olay yerinde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, suç aletiyle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.