Polis Memuru Şahin'den Umre İyiliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Polis Memuru Şahin'den Umre İyiliği

Polis Memuru Şahin\'den Umre İyiliği

Polis Memuru Mustafa Şahin, Şehri Teyze'nin umre hayalini hayırseverlerle gerçekleştirecek.

31.12.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da görev yapan Polis Memuru Mustafa Şahin, örnek bir davranışa imza atarak, hayırseverlerin desteğiyle umreye gitmek isteyen bir kadının hayalini gerçekleştirecek.

Yıllardır umreye gitmeyi hayal eden ve Ankara'da yaşayan Şehri Durmuş Teyze, Mustafa Şahin'in kapısını çalmasıyla tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Şahin ile teyzenin arasında geçen samimi ve duygusal konuşma izleyenleri mutlu etti.

İyilik Ailesi Platformu'nun kurucusu olan Polis Memuru Şahin, hayırseverlerin desteğiyle daha önce 50 kişiyi umreye göndererek gönüllere dokunmuştu. Umreye gitmeyi hayal eden birçok kişiye bu fırsatı sunan Şahin, özellikle Ankara'da yaşayan Şehri Teyze'nin hikayesiyle yürekleri ısıttı. Umreye gitme hayalini yıllardır kuran yaşlı teyze, Şahin'in yardımıyla kutsal yolculuğa hazırlanıyor.

Hayırseverlerin destekleri ile çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Şahin, Şehri Teyze'nin hayalini gerçekleştireceklerini için mutlu olduklarını belirterek, "Tek hayali umreye gitmek ve Kabe'yi görmek olan Şehri Teyzemizle tanıştık. Bu sene 50 kişinin hayalini gerçekleştirdik. 51. kişi ise Şehri Teyzemiz oldu. Yanına 1 kişiyi bulmasını söyledim ve göndereceğime söz verdim. Biz iyilik ailesi olarak bugüne kadar 50 kişiyi umreye gönderdik. Mesut Yıldız arkadaşımızın sayesinde teyzemizle tanıştık. Şehri Teyze'nin umreye gitme hayalini hayırseverler sayesinde gerçekleştirdik. Amacımız, insanların yüzünü güldürmek ve umutlarına ışık olmaktır. Hayırseverlerin desteğiyle bu projelere devam edeceğiz" dedi.

Yıllardır umreye gitmeyi hayal eden Şehri Durmuş ise "Mustafa evladım beni evimde ziyaret etti. Bana çok güzel bir müjde verdi. Allah ondan razı olsun. Bu yaşıma kadar hep hayalini kurdum ama bir gün gerçekleşeceğine inanmıyordum. Sen benim umreye gitmeme vesile oldun, Allah da sana her iki dünyada iyiliklerle karşılaşmayı nasip etsin. Şimdi o kutsal topraklara gideceğim, Rabbime dua edeceğim. Her secdemde sizleri ve bu hayrı yapanları anacağım. Allah sana ve senin gibi güzel insanlara güç, sağlık, uzun ömür versin. Bu mutluluğu bana yaşattığın için minnettarım. Hayatımda bu kadar huzurlu bir anı hiç yaşamamıştım. Sana ve tüm destek olanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Şahin, Politika, ankara, İyilik, Yerel, Yaşam, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis Memuru Şahin'den Umre İyiliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: Polis Memuru Şahin'den Umre İyiliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.