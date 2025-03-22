Polis Özel Harekat\'ın 42. Yılı Kutlandı

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığının 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Polis Özel Harekatın 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir video yayımlandı.
Yapılan paylaşımda, " Polis Özel Harekat vatan, millet, bayrak aşkıyla, cesaretle ve fedakarlıkla 42 yıldır görev başında." ifadeleri kullanıldı. - ERZİNCAN
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