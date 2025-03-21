Polislerden Minik Bünyamin\'e Ziyaret

Bingöl'de polis ekipleri, rahatsızlıkları sebebiyle evde özel eğitim alan Bünyamin Çahan'ı ziyaret etti.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ne ikamet eden kemik rahatsızlığı, otizm ve sara sebebiyle evde özel eğitim alan Bünyamin Çahan'ı (7) ziyaret etti. Polisler, minik Bünyamin'e çeşitli hediyeler takdim etti. Polis ekipleri minik Bünyamin'i, ekip aracıyla gezdirerek güzel bir gün geçirmesi sağladı. - BİNGÖL