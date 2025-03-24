Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı

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Mansur Yavaş ile DEM Partililer arasında kriz çıkaran "pamuk şeker" olayına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil oldu. Yerlikaya, polisin engelli bireye yardım etmesi üzerine ortaya çıkan görüntülerin başrolü olan polis memuru Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'la iftihar ettiğini açıkladı.

24.03.2025 14:39
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İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

BULDAN'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı

ÖZEL ÖZÜR DİLEDİ

Yavaş'ın DEM Partilileri kızdıran açıklamalarının ardından aynı meydanda bir gün sonra konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meyda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum"

Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı

OLAYIN HİKAYESİ

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, X hesabından, "Pamuk şeker" meselesi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaparak olayın aslını anlattı. Bozarslan, "Mansur Yavaş'ın içine dert olan pamuk şekeri olayını anlatayım. Öncelikle olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Şöyle oluyor; Cizre'de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru engelli olan pamuk şekeri satıcını görüyor. Polis memuru, engelli kardeşimizin daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın alıyor ve oradaki çocuklara dağıtıyor. Engelli pamuk şekeri satıcısı mutlu. Pamuk şekerini alan çocuklar mutlu. Polis memuru mutlu? Tek mutsuz olan Mansur Yavaş. Niye? İstiyorlar ki, 90'lardaki gibi kar maskeli karanlık tipler Cizre sokaklarını çocuklarımız için cehenneme çevirsin." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: POLİSİMİZİN VİCDANINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım etmek amacıyla bütün pamuk şekerleri alan polis memuru Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın o anlarına ilişkin bir videoya yer verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz"

Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı

DMM'DEN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cizre'de polis, nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı" iddiasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Cizre'de polis, nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiası manipülasyon içermektedir." denildi.

Cizre'de düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memurunun engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalıştığının aktarıldığı açıklamada "Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak, çevredeki çocuklara dağıtmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Görevli polis memurunun iyi niyetli bireysel davranışı, bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. Kolluk kuvvetlerini hedef alan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Yerlikaya da pamuk şeker olayına dahil oldu! Mansur Yavaş tek kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yunus Durak:
    Polisin görevi orada güvenliği sağlamak, pamuk şekeri alıp dağıtmak değil, kime yalakalık yapılıyor 102 291 Yanıtla
    Mustafa Akhan:
    yunus durak okuman yok galiba yada haberi okumadan yorum yapmışsın 0 0
  • BURAK HANZADE:
    habere 3 gün oldu ali yerlikaya bugünmü ifithar edip paylaşasın geldi :) tepkiler yükselince kılıf uydurdular :) 81 99 Yanıtla
  • 34ts6665:
    şu an Öcalan akp ve MHP ülkenin dibine dinamit koyuyor. patlaması yakındır. 64 86 Yanıtla
    Ahmet Taş:
    560 milyon çalan eko ne yaptı 0 0
  • 220198:
    sn bakan siz bu putculari adam yerine koymayin mansur gezi parkinda acilan pacavralardan,chp nin van diyarbakir mitinglerinde acilan pacavralardan niye rahatsiz olmuyordu da simdi mi rahatsiz olmus, demin oylari artik gelmicek diye mi 87 58 Yanıtla
  • Halil Sosa:
    ya şu mahsur yavaşça pamuklu şeker verimde susun biraz nireye çamur atacağını bilmiyor 61 50 Yanıtla
    BURAK HANZADE:
    yazı yazamayan kitle neden hep akpli la :) mahsur değil mansur 0 0
  • 159756Sr:
    siz seversiniz tabi lahmacun pamuk şeker megri megri davul zurna halay sonra lafa gelince mücadele ediyoruz yersen 43 22 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ülkenin gündemine bak tüüüü 39 1 Yanıtla
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