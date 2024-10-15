Polonez İşçileri İçin Direniş Devam Ediyor - Son Dakika
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Polonez İşçileri İçin Direniş Devam Ediyor

Polonez İşçileri İçin Direniş Devam Ediyor

Tekgıda-İş Sendikası, İstanbul'da işten çıkarılan 146 işçi için basın açıklaması yaptı.

15.10.2024 14:34
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Samsun'da Tekgıda-İş Sendikası üyeleri, İstanbul'da sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılan gıda işçileri için basın açıklaması yaptı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren kırmızı ve beyaz et sektöründe sucuk, salam, sosis ve pastırma üretimi yapan Polonez isimli gıda fabrikasında 146 işçi için, Tekgıda-İş Sendikası Samsun Şubesi üyeleri Onur Anıtı önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Sendika adına konuşan Tekgıda-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ali Başkeser, "Burada, İstanbul Çatalca'da bulunan ülkemizin önde gelen kırmızı ve beyaz et sektöründe sucuk salam sosis pastırma üretimi yapan piyasa ismi Polonez olan Trakya Et ve Süt Ürünleri'nde çalışan ve sadece sendika üyesi olduğu için ezilen, horlanan, işten çıkarılan, ekmeğinden olan Polonez işçilerine yaşatılan süreci bir kez daha paylaşarak verdiğimiz mücadeleye destek için çağrıda bulunuyoruz. Polonez'de çalışan arkadaşlarımız, Anayasamızın tanımış olduğu hakkı kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. Yasalara uygun olarak sürdürülen bu sendikal örgütlenmeden haberi olan işveren, öncelikle çalışanlar üzerinde baskı uygulamış, sendika üyeliğinden istifaya zorlamış, sendikamızdan istifa etmeyen önce 13 arkadaşımızı kod 46 yani yüz kızartıcı suç işlediklerini iddia ederek 20 Temmuz 2024 tarihinde işten çıkarmıştır. İşveren bu çıkışlardan sonra çalışanların üzerindeki baskıyı daha da arttırmış, sendika üyeliğinden istifa etmeyen ve işten kod 46'dan çıkarılan işçi sayısı 146 olmuştur. Tekgıda-İş Sendikası, işten çıkarılan 146 arkadaşımızla birlikte 23 Temmuz 2024'ten itibaren 85 gündür fabrikanın kapısının önünde direnişi devam ettirmektedir. Sendika olarak hak ve adaletten yana olduğumuzu, iş barışından yana olduğumuzu her platformda dile getirerek defalarca Polonez işverenine çağrıda bulunmuş olsak da bugüne kadar işveren tarafından olumlu bir yaklaşım göremedik. Bugüne kadar iyi niyetli çağrılarımızı Polonez yöneticileri görmezden gelmiştir, gelmeye de devam etmektedir. İşverenin tavrını bu noktaya taşıması üzerine, sendikamız artık daha aktif ve etkili eylemlerle mücadele etmeye ve tüketimden gelen gücünü kullanmaya karar vermiştir. Tekgıda-İş Sendikası olarak Anayasal hakkını kullandığı için işten çıkarılan 146 arkadaşımız işbaşı yaptırılana kadar, halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, 3-sayfa, Sendika, samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polonez İşçileri İçin Direniş Devam Ediyor - Son Dakika

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