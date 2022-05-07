POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı - Son Dakika
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POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı

07.05.2022 23:33
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı

Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (POLSEMDER) Bitlis Şubesi açıldı.

Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (POLSEMDER) Bitlis Şubesi açıldı.

Hüseyin Aras Arslan başkanlığında açılan POLSEMDER Bitlis Şubesi açılış vesilesiyle yemek programı organize etti.

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan ilçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, şehit yakınları ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda şehit yakınlarına çiçek takdiminde bulunuldu.

Program çerçevesinde derneğin yol haritası, proje ve hedefleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS

POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı

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Bitlis, Polis, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı - Son Dakika


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