Posof'ta Bir Günde Dört Mevsim - Son Dakika
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Yerel

Posof'ta Bir Günde Dört Mevsim

Posof\'ta Bir Günde Dört Mevsim

Posof'ta sabah sis, öğle güneş ile baharı yaşarken kar yağışı da etkisini gösterdi.

20.11.2024 11:48
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Değişen mevsimler Posof'u da etkilemeye başladı. Ardahan'ın Posof ilçesinde bir günde birkaç mevsim yaşanıyor.

Sonbahar ile birlikte ilçe merkezinde kar yağışı da başladı. Ancak kar yağışı durunca havalar ısındı. Eriyen karların altından çıkan yeşil doğa adeta mevsimleri aynı günde yaşatıyor.

Bugün sabah saatlerinde Posof tamamen sis altında kalırken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Öğle saatleriyle birlikte güneşin açmasıyla ilçede bahar havası yaşandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof'ta Bir Günde Dört Mevsim - Son Dakika

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