Prof. Dr. Cem Işık'tan Dünya Çapında Başarı - Son Dakika
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Prof. Dr. Cem Işık'tan Dünya Çapında Başarı

Prof. Dr. Cem Işık\'tan Dünya Çapında Başarı

Prof. Dr. Cem Işık, dünya çapında %2'lik dilime girerek Anadolu Üniversitesi'ni gururlandırdı.

02.10.2024 13:10
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Işık gösterdiği başarılarla hem Erzurum'u hem de ülkemizi dünya çapında gururlandırdı. Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan, her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı ve sıralandığı listede birden fazla kategoride yer alan Prof. Dr. Cem Işık büyük bir başarıya imza attı.

Dünya çapında yüzde 2'lik dilime giren bilim insanları listelendi

Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan "Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators 2024" başlıklı araştırmada, kapsamlı bir bilimsel etki endeksi oluşturularak tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenler sıralandı. Listede; "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki farklı kategori yer aldı. Buna göre listede en çok alıntı yapılan ve belirlenen anabilim dalları arasından dünya çapında %2'lik dilime giren bilim insanları yer aldı. Prof. Dr. Cem Işık'ın da aralarında bulunduğu sıralama, akademisyenlerin nitelikli yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks gibi nesnel ve uluslararası ölçütlerden hareketle yapıldı. Buna göre Prof. Dr. Işık, 2023 yılı verilerine göre hazırlanan "Yıllık Etki" kategorisinde yer alırken aynı zamanda Anadolu Üniversitesini kapsayan sıralamada 1., Türkiye'den ise 46. sırada yer alma başarısı gösterdi. Öte yandan Prof. Dr. Işık "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde de dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

2 ödülün yanı sıra 2 de tebrik belgesi Anadolu Üniversitesi'nden

Prof. Dr. Cem Işık dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alırken öte yandan Anadolu Üniversitesi tarafından başarılı akademisyenlere yıllık olarak verilen, başarı ödülleri töreninde de yer aldı. Buna göre Prof. Dr. Cem Işık, Anadolu Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve "Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik" ödüllerinin de sahibi oldu.

Prof. Dr. Cem Işık: "Üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada daha da yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Prof. Dr. Cem Işık, başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu önemli başarıya imza atmanın gururunu yaşıyorum. Başta doğup büyüdüğüm Erzurum'a, mensubu olmaktan büyük mutluluk duyduğum Anadolu Üniversitesine ve bana her zaman destek veren ülkeme gönülden teşekkür ediyorum. Elbette bu başarı, sadece benim değil, aynı zamanda birlikte çalıştığım değerli ekip arkadaşlarımın ve öğrencilerimin de eseridir. Çok çalıştık ve daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bilimsel araştırmalarımızla üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada daha da yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ödüller, motivasyonumuzu artırarak bize yeni sorumluluklar yüklüyor ve bilim adına daha büyük hedeflere ulaşmamız için bir fırsat sunuyor." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Eskişehir, Türkiye, erzurum, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Cem Işık'tan Dünya Çapında Başarı - Son Dakika

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