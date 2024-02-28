Prof. Dr. Ferit İzci: "Bu ülkede maalesef darbeler eksik olmadı"
Bitlis'te 28 Şubat Postmodern Darbe konferansı düzenlendi
BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Türkiye'de darbelerin eksik olmadığını ifade ederek, "Kuruluş zihniyetinden olan zihniyetin devamı hep darbeler şeklinde bu coğrafyada varlığını devam ettirmek istemiştir" dedi.
BEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" adlı konferans, Ebubekir Polat'ın Kuran tilaveti ile başladı. Daha sonra sinevizyon gösterisi ile devam eden programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Türkiye'de darbelerin eksik olmadığını söyledi. İzci, "Tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Geçmişimizi çok iyi analiz etmemiz lazım. Hayatta varlık sebebimiz olan değerlerimiz ve bunlar uğruna yapılacak olan mücadelelerin hepsi strateji gerektirir. Düşmanlarımızı da aynı ölçüde teçhiz etmemiz lazım ki mağlup olmayalım inandığımız değerlerimize. Onlar vazifelerini bu şekilde yaptılar. Sapkın bir ideolojiye, bir dayatma, bir yaşam tarzına, bu kadar insanlık dışı davranışlarla destek olabiliyorlarken bizlerin çok daha fevkalade bir gayretle mücadelemizi etmemiz lazım. Bu ülkede maalesef darbeler eksik olmadı. Kuruluş zihniyetinden olan zihniyetin devamı hep darbeler şeklinde bu coğrafyada varlığını devam ettirmek istemiştir. 1921 anayasasından sonra 24 anayasası sivil bir anayasa gibi gözükse de aslında bu Anadolu coğrafyasına hakim olan değerlere çok fazla kendine yer bulmadığı bir anayasa. En son 1961 darbesi, ondan sonra tekrar 1982 darbesi derken darbelerin sonu gelmez bu coğrafyada" diye konuştu.
Daha sonra bir konuşmaya yapan Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş ise bu ülkenin düşünce dünyasına darbe indirildiğini belirterek, "28 Şubat süreci de 31 Ocak 1997'de Sincan'da Kudüs gecesi düzenlendikten sonra Sincan'da tanklar indirilerek bu ülkenin düşünce dünyasına, zihin dünyasına bir darbe indirdiler. Bin yıl süreceğini iddia ettiler. Fakat bin yıl sürmeyeceğini ve sürdürülemeyeceğini siz değerli gençler bugün duruşunuzla da ortaya koydunuz" dedi.
Arzu Akalın Dizdar, Gülten Balcı ve Mine İzgi'nin de birer konuşma yapmasının ardından konferans son buldu.
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