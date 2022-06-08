Prof. Dr. Güngör Nişli'nin Adı Karşıyaka'da Yaşayacak

Karşıyaka Belediyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nin ilk asistanı ve ikinci anabilim dalı başkanı, Çocuk Kliniği Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı'nın kurucusu Prof. Dr. Güngör Nişli'nin adını Karşıyaka'da ölümsüzleştirdi. İnönü Mahallesi 6732/4 Sokak'ta yapılan ve çocuk oyun alanı, futbol sahası, yürüyüş yolu ile yeşil alanlardan oluşan parka, geniş katılımlı bir törenle "Prof. Dr. Güngör Nişli Parkı" adı verildi.

Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile Karşıyaka'nın önceki dönem belediye başkanlarından Cihan Türsen, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Prof. Dr. Güngör Nişli'nin eşi Prof. Dr. Necla Nişli, aile bireyleri, meslektaşları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"ONU BUGÜN UĞURLUYORUZ"

Çok sayıda çocuk doktoru ve çocuk hematoloğu yetiştiren, on binlerce çocuğun hayatına dokunan Prof. Dr. Güngör Nişli'nin eşi Necla Nişli, törendeki konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz değerli eşim Güngör Nişli adına bu parkın açılması kararını alan Sayın Başkanımıza ve meclis üyelerine, bu girişimin öncülüğünü yapan İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı yöneticilerine, Pınar Yurdun'a, Yücel İzmirli'ye, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına en içten duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Onu yitirişimizin üzerinden bir buçuk yıl geçmiş olmasına karşın anıları ve hayali o kadar canlı ki yanı başımızda olduğu hissine kapılıyorum. O üstün insani niteliklere sahip bir kişiydi. İyi bir insandı. Etrafındaki pek çok kişiye dokunmuştu. Hoşgörülüydü, alçakgönüllüydü, bağışlayıcıydı, Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve devrimlerine candan bağlıydı. Çok iyi bir hekim ve çok iyi bir eğitimciydi. İki tutkusu vardı; biri Karşıyaka Lisesi, diğeri de Karşıyaka Spor Kulübü'ydü. Bu iki kurum Karşıyaka Lisesi öğrencilerine çok şey katmıştır. Sayın Başkanım; siz vefayla ve değerbilirlikle bugün bizlere büyük bir onur yaşattınız. Onun çocuklara adadığı yaşamını, çevresine yansıttığı erdemlerini, Karşıyaka sevdasını kendisine çevirdiniz, onu aydınlattınız. Bu semtte ona bir yer açtınız, ismini verdiniz ve ölümsüzleştirdiniz. Size sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Bu parkta çiçekler açtığında, ağaçlar büyüyüp gölge verdiğinde, çocuklar koşup oynadığında ve gençler spor yaptığında, inanıyorum ki o bu güzellikleri hissedecektir. İçimde bir ukde vardı. Vefat ettiği zaman pandemi dönemiydi, yasaklar vardı ve biz onu layıkıyla uğurlayamamıştık. Bugün burada uğurluyoruz. Işıklar içinde yatsın."

"BİN YIL GEÇSE UNUTAMAYIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da şöyle konuştu:

"Arkadan gelen şu çocuk sesleri oldukça biz amacımıza ulaşmışız demektir, her şeyden önce eminim Güngör Nişli hocam mutlu oluyordur, mekanı cennet olsun. Bir gün evden çıktım, yolda giderken bir grup genç çocuk önümü kesti ve 'Başkanım bize bir halı saha yapın' dediler. Bu parkı yapma düşüncesi o olay ile başladı. Burası da atıl bir alandı, değerlendirelim dedik. Son zamanlarda Karşıyaka Belediyesi olarak bütün yapım işlerimizi kendi çalışanlarımız, emekçi kardeşlerimiz gerçekleştiriyor. Bu parkı da her şeyi ile onlar yaptılar. Bir kısmı da üstelik bu mahallede yaşayan insanlar. Onları da saygı ve sevgiyle selamlıyorum, emekleri için teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Güngör hocamız ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum; ben onun öğrencisiyim. 30 yıl doktorluk yaptım, burada Doğan Bey var, o da onun öğrencisi. Bu iş meslek gibi görünse de aslında hekim olan herkes bilir, bizler insan olarak, duygularla gerçekleştiriyoruz bu mesleği ve bizleri yetiştiren çok özel insanlar var. Bazıları öğrencilik günlerimizden itibaren yüreğimize öyle bir çentik atıyor ki, bin yıl geçse asla unutamayız. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Güngör hocam inanılmaz bir insandı. O cebinde taşıdığı şekerler, bizim için nasıl bir güzellikti anlatamam. O şekerleri hasta çocuklara veriyordu. Bir insanın mesleğini büyük saygı ve sevgiyle bağlı bir şekilde yapabileceğinin en güzel örneklerinden biriydi. Dünya onlarla güzeldi, onların bize bıraktıklarıyla güzel olmaya devam ediyor. Tabii ki bizim görevimiz bu güzellikleri yaşatmak, mümkünse çoğaltmak, onların bize yaptıklarını bizim de başka insanlara yapmamız. Güngör hocam, güzel bir yerde bence, cennette olduğuna eminim. Kendisini kaybettiğimizde çok üzülmüştüm. Böyle bir olaya vesile olmak, belediye başkanı ve onun öğrencisi olarak benim için düşünemeyeceğim kadar büyük bir onur. Onun kaybına üzülsem de bu onuru yaşadığım için mutluyum. Bu park ve inşallah sizlerle beraber açacağımız onlarca park, mahallemize, Karşıyaka'mıza hayırlı olsun."

VEFA ÖRNEĞİ

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, "Topluma emek vermiş insanların isimlerinin yaşatılması o toplumun dayanışmasını gösterir, aidiyet hissini, gücünü gösterir. Sevgili hocamız Güngör Nişli, çocuklar başta olmak üzere çevresindeki insanlara çok büyük emekler verdi. Çevresine iyilik, güzellik, sağlık dağıttı. O nedenle sevgili hocamızın isminin burada yaşatılması çok büyük bir vefadır" dedi.

İnönü Mahalle Muhtarı Fezair Taşdemir ise "Bu güzel parkımızın açılışında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın için parkımızın önemi ve değeri çok büyük. Buraya Prof. Dr. Güngör Nişli'nin adının verilmesinden de onur duyduk. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere, bu parkın mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.