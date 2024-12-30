Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: "2028\'de İsrail diye bir devlet olmayacak"

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Filistinli Öğrenciler Genel Birliği tarafından düzenlenen Filistin Kongresi'nde konuşan ve Kudüs'ün kurtuluşuna, İslam dünyasının birliğine ve tarihi süreçlere değinen Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şeyhanlıoğlu, Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Bugün nasıl Şam ve Şerif'te namaz kılıyorsak, inanıyorum ki kısa sürede Kudüs'te de kılacağız" ifadelerini kullandı. Selahaddin Eyyubi'nin liderliğinde gerçekleşen tarihi zaferlere atıfta bulunan Şeyhanlıoğlu, "Birlik olduğumuzda zafer kazandık, ayrıldığımızda ise kaybettik" dedi.

İsrail'in bölgedeki rolüne dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, İsrail'i bir terör merkezi ve Batı'nın bölgedeki karakolu olarak nitelendirerek, "1897'den bu yana Batı dünyası, Orta Doğu'yu kontrol etmek için bu coğrafyada siyonist bir yapılanma oluşturdu. İsrail, ikinci Haçlı komutanlığı devletidir ve tarihten silinecektir" şeklinde konuştu.

"İslam dünyası birleşecek"

İslam dünyasının potansiyel gücüne değinen Şeyhanlıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Bugün 2 milyarlık İslam alemi birleşse bu bölgedeki tüm işgallere son verir. Geçmişte Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı gibi yeniden birleşmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye, bu birliğin lideri konumunda" dedi.

Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, İsrail'in geleceğine dair iddialı bir öngörüde bulunarak, "2028'de İsrail diye bir devlet olmayacak. Filistin'in direnişi ve İslam dünyasının birlikteliği bu sonucu getirecek" ifadelerini kullandı.

Şeyhanlıoğlu, "Bugün artık Suriye, Irak, Türkiye ile birlikte hareket ediyor. ve büyük bereketiyle alın dediğimiz esasen İstanbul dünyasının çekirdek kısmı şu anda kuruluyor. İşte bunun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye, AK Parti'dir ve Allah'ın izniyle aynı durum Filistin'de de olacak. Bakın gazeteler, işte şu kahramanlar imanın, azmin, cesaretin, sabrın sembolü. ya 500 gün oldu, hiçbirisinin psikolojisi bozulmamış. O bombalara rağmen halen direniyor. 80 yıl oldu, 100 yıl oldu. Rahmetli Yaser Arafat şöyle derdi; 'Bizi Kızılderililere benzetemediler.' Evet benzetemeyecekler. Kızılderililer yok artık ama Filistinlileri yok edemiyorlar. Çünkü Yahya Sinvarlar var, İzzettin El Kasımlar var. Şeyh Ahmet Yasin'in dediği müjde var. 2028'de İsrail tarihten silinecek. Şurada 3 sene kaldı. 2028'de İsrail diye bir devlet olmayacak. ve o yüzden diyorum arkadaşlar. Çok basit bir şey. Bugün tarihte ilk defa insanlık bir olayda birleşmiş durumda. Bütün insanlar bu siyonist çetenin tehdidi altında. Bir tek Filistinliler değil, aynı durum bizim için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye'nin bölgesel gücüne ve liderlik rolüne değinen Şeyhanlıoğlu, "Türkiye, son 20 yılda şahlanarak büyük bir güç haline geldi. Filistin, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyaları da kurtulacak. Büyük Türkiye'nin liderliğinde tüm İslam dünyası birleşecek" dedi. - KÜTAHYA