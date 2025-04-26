Prof. Dr. İsmail Alkan Emekli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Prof. Dr. İsmail Alkan Emekli Oldu

Geniş Video İzle

Van YYÜ'nün ilk akademisyenlerinden Prof. Dr. İsmail Alkan, 43 yılın ardından emekli oldu.

26.04.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binlerce öğrenci yetiştiren Van YYÜ'nün çınarı emekli oldu

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ) ilk akademisyenlerinden, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Alkan, 43 yıllık akademik kariyerinin ardından 67 yaşında emekli oldu.

Van YYÜ'de binlerce öğrenciye dokunan, 30'dan fazla yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Alkan, öğrencileri için yol gösterici ve ilham verici bir rehber oldu. Disiplini, çalışkanlığı ve insani yönüyle akademi camiasında derin izler bıraktı. Prof. Dr. Alkan için Van YYÜ Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde duygu dolu bir veda programı düzenlendi. Programa, yıllar içerisinde onun yetiştirdiği ve bugün Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde önemli görevler üstlenen akademisyenler ile meslektaşları katıldı. Katılımcılar, bilim dünyasına kazandırdığı değerlerden dolayı Prof. Dr. Alkan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

"Üniversite bize çok şey kazandırdı"

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. İsmail Alkan, programın kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Sevdiği ve emeği geçen birçok öğrencisinin yanında bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Alkan, "Üniversitenin ilk yıllarında dağınık yerleşkelerde eğitim veriyorduk. Edremit ilçesine geceleri otobüslerle giderdik. Üniversite bize her anlamda çok şey kazandırdı. Bilimsel olarak ilerledik, birçok proje yaptık, çok sayıda öğrenci yetiştirdik. Devletimiz de her zaman yanımızda oldu. İnsan yaptığı her şeyin karşılığını zamanla alıyor. Bizler vatana dürüst bireyler yetiştirmeyi ilke edindik. İlk asistanlarım şimdi üniversitelerde rektörlük yapıyor. Yetiştirdiğim birçok öğrenci dekan oldu" dedi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda konuşan akademisyenler ise Prof. Dr. Alkan'a emeklilik hayatında sağlık ve huzur diledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim, Rehber, Tören, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. İsmail Alkan Emekli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Pakistan’da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Trump: Kırım, Rusya’da kalacak Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

12:36
İBB’ye ikinci dalga operasyonu Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu’ndan ilk tepki geldi
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
14:12
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
14:10
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
13:52
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 12:49:54. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. İsmail Alkan Emekli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.