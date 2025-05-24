Prof. Dr. Kamil Aydın Washington'da Terörle Mücadelede Temaslar Yürüttü - Son Dakika
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Prof. Dr. Kamil Aydın Washington'da Terörle Mücadelede Temaslar Yürüttü

Prof. Dr. Kamil Aydın Washington\'da Terörle Mücadelede Temaslar Yürüttü
24.05.2025 13:53
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AGİTPA Terörle Mücadele Komisyonu Başkanı Aydın, terörle mücadelede parlamentoların rolünü vurguladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi(AGİTPA) Terörle Mücadele Özel Komisyonu başkanı, Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'daki üst düzey toplantıların ardından New York eyaletinde çalışmalarına devam etti.

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi ve Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörlüğü yetkilileri ile gerçekleşen toplantıya katılan AGİTPA Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı Aydın, çok taraflı terörle mücadelede parlamentoların çabalarını ilerletmenin önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlementerler Asamblesi arasında 2020 yılının Şubat ayında imzalanan ve terörle mücadelede etkili bir ortaklığın temel taşı olarak hizmet eden mutabakat muhtırasının 5 yıl daha uzatılmasının önemini vurgulayarak iyi niyet mektubunu sundu.

Muhtarın Terörizmin Önlenmesi ve Terörle Mücadelede Parlamento Katılımı Programı kapsamındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik ortak bir vizyonu yansıttığını belirten Aydın, parlamenterlerin terörizmin temel nedenlerini ele alan politikaları ve mevzuatı şekillendirmek için eşsiz konumunu vurguladı.

Parlamentoların terörizme ve terörizme elverişli şiddet içeren aşırılılığa karşı etkili, insan haklarına uygun yanıtlar sağlamasını desteklemek için yaşama desteği, kapasite oluşturma ve çok taraflı diyalog konusunda ortak çalışmaları derinleştirme fırsatlarını ortaya koyan heyetler, terörle mücadelede kapsamlı işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine vardırlar.

Toplantının ardından heyet, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak üzere Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi anıtlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerin terör mağdurlarına duyulan saygının yanı sıra, terörizmin karşısında uluslararası dayanışmanın ve toplumsal direncin inşasında da önemli bir rol oynadığını ifade eden heyet başkanı Kamil Aydın, terörle mücadelede yalnızca güvenlik odaklı değil, aynı zamanda değer odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Aydın, özellikle genç nesillerin korunmasına yönelik çalışmaların siyasi ve yasal düzlemde önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.

11 Eylül terör saldırısında katledilen Yozgatlı Zühtü İbiş'in adının bulunduğu anıta da özellikle karanfil bırakarak dua eden Aydın, terörün zaman ve mekan farketmeksizin tüm insanlık için ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti.

Ziyaretin ardından New York polis Merkezi'nde iç ve dış terör eylemleri konusunda yetkililerden kısa bir sunum alan heyet karşılıklı gözlem, değerlendirme ve düşüncelerini ifade etti. Terörle mücadelede diğer ülkelerle işbirliği ve istihbarat aktarımın önemine vurgu yapan Kamil Aydın, teröre karşı bir arada olunması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan ülkemizin Washington büyükelçisi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Ahmet Yazal ile bir araya gelen Aydın, kurumların faaliyetleri hakkında bilgi alırken, Türkiye-Amerika ilişkilerindeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak Türk temsilcilere görevlerinde üstün başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Kamil Aydın Washington'da Terörle Mücadelede Temaslar Yürüttü - Son Dakika

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