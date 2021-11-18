Prof. Dr. Koç "Unutmayı unutmak duygusal körlük" - Son Dakika

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Açık Ders uygulamasına bu ay, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, konuk oldu.

15. Açık Ders programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. "Unutmayı Unutmak: Duygusal Körlük" başlıklı sunumuyla programa katkı sağlayan Prof. Dr. Mustafa Koç, bireylerin yaşamdaki en önemli amacını iyi insan olmak şeklinde açıklayarak insanların dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Farkında olduğumuz, hatırlayabildiğimiz ve unuttuğumuz alan olmak üzere hayatı üç alanda yaşadığımızı belirten Koç, insanların unutmak istedikleri ile hatırlamak istedikleri arasında sıkıştığını dile getirdi. Yalnız kalmamak için ilişkisizliklerin yaşandığı kalabalıklarda, insanın günümüzde yaygın olan ilişki panzehrinin tutsağına dönüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Mustafa Koç, sevilmek umudu ile sevmeyi unutmanın, insan için en büyük el freni olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Koç, derinlere itmeye çalıştığımız öfke ve düşmanlığı, "sevilmeden sevme"de ısrar ederek maskelemeye çalıştığımızı da sözlerine ekledi.

Programın son bölümünde anlamak, kabullenmek, beklentileri yeniden düzenlemek ve affetmenin önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Koç, insanın kendini tanıması üzerinde durarak kişinin duygularını bastırmak yerine bir şekilde açığa vurmasının önemini başlıklar halinde katılımcılarla paylaştı. Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından Prof. Dr. Mustafa Koç'a teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE