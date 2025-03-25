Prof. Dr. Nurullah Genç Okurlarıyla Buluştu: \'Büyük Düşünün ve Cesur Adımlar Atın\'

Kocaeli'de okurlarıyla bir araya gelen ve gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nurullah Genç, "Büyük düşünün ve cesur adımlar atın" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri devam ediyor. "Çay-Sohbet-Muhabbet" adı altında düzenlenen söyleşilerin konuğu ünlü yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç oldu. Kocaeli'yi yakından tanıyan ve her zaman kente olan sevgisini dile getiren yazar, Ramazan ayında kendisini okurlarıyla buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Milli İrade Meydanı Sanat Kafe'de Nur Haktan moderatörülüğündeki söyleşiye Kocaelililer yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide ağırlıklı olarak kelimenin gücünün yanı sıra edebiyatın insan hayatındaki önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede okurlarına ilham verici örnekler aktaran Genç, "Sanat ve edebiyat olmadan kelimeyi güzelleştiremeyiz. Çünkü kelimenin hemen üzerinde eskilerin deyimiyle kelam-ı kibar, onun üzerinde şiir, onun üzerinde de mukaddes metinler vardır. İnsanları kelimelerin üzerinde yaşatabilmek için sanat ve edebiyatın öncülüğüne ihtiyaç var" diye konuştu.

"Başarı, düşünce dünyanızda başlar"

Nurullah Genç, söyleşide gençlere seslenerek önemli tavsiyelerde bulundu. Gençlerin büyük düşünmeleri ve cesur adımlar atmaları gerektiğini söyleyen Genç, bu konuda ebedi kariyerinde yaşadığı hayat tecrübelerinden örnekler verdi. Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri gerektiğini kaydeden yazar, "Başarı, düşünce dünyanızda başlar. Kaleminizi ve düşüncelerinizi cesurca kullanmalısınız" şeklinde konuştu.

Saygı ve ölçü kavramlarının önemi de söyleşide gündeme geldi. İki kavramın insan hayatının yanı sıra edebiyat için de önemli olduğunu ifade eden Genç, esas itibariyle her şeyin insanın kendisine olan saygısı ile başladığın ifade etti. Güldüren hatırlarını okurlarıyla paylaşan yazar, Anadolu insanına ait olan irfan, vefa, alçakgönüllülük ve fedakarlığın da bu topraklara ait hasletler olduğunun altını çizdi. Söyleşide Nurullah Genç başta "Yağmur" olmak üzere, "Söyle Bana Hindiba" ve "Rüveyda" gibi sevilen şiirlerini konukları için okudu. - KOCAELİ