Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu

05.04.2022 11:57
Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün 'Ramazan Ayı' boyunca Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ve Nevşehirli Hayırseverlerimizin katkıları ile NEVÜ'de eğitim gören öğrenciler için başlattığı ücretsiz 'İftar Yemeği' ikramının ilki gerçekleştirildi. NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde düzenlenen iftar programına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle iftar öncesi bir süre sohbet eden Nevşehir Valisi İnci Sezer, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri daha sonra öğrencilerle birlikte iftarlarını açtı.

Aktekin: İftar ikramlarımız Ramazan boyunca devam edecek

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programının Ramazan Ayı boyunca hafta içi her gün devam edeceğini söyledi. Aktekin, "Üniversitemiz öncülüğünde Nevşehir Valiliğimizin, Nevşehir Belediyemizin, Türk Kızılay Nevşehir Şubemizin ve şehrimizin saygıdeğer hayırseverlerinin katkıları ile bu Ramazan Ayı'nda üniversite-şehir dayanışmasının ve paylaşmanın en güzel örneğini üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize ücretsiz iftar vererek yerine getirme kararı aldık. Bu doğrultuda da Ramazan sevincini üniversitemizde eğitim gören 2 bin öğrencilerimizle hep birlikte yaşayarak iftarımızı açtık. Öğrencilerimize yönelik başlattığımız bu iftarlarımız Ramazan Ayı boyunca ve hafta içi her gün üniversitemiz Tafana Aşçılık ve Uygulama Tesisleri'nde devam edecek.

Ben bu vesileyle her zaman üniversitemize destek olan başta Sayın Valimiz İnci Sezer Becel olmak üzere Nevşehir Belediyemize, Türk Kızılay Nevşehir Şubesine ve hayırseverlerimize şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu
Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu
Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu
Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Sudanlılar evlerinin önündeki iftar sofralarında ramazanın bereketini paylaşıyor Sudanlılar evlerinin önündeki iftar sofralarında ramazanın bereketini paylaşıyor Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İnci Sezer Becel, Nevşehir, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, çocukları düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement