Pütürge Belediyesi'nin iftar programı ilgi gördü - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge İlçesi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı ilgi gördü.

Hacı Sülük iş merkezinde düzenlenen iftar programına, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, Belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı, mahalle muhtarları ve Pütürge halkı katıldı. Pütürgeliler iftar programına büyük ilgi gösterdi ve salon hınca hınç doldu. İftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Ali Söyler'in sohbeti, sine vizyon gösterimi, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın konuşması ile devam etti. Ezanın okunması ile katılımcılar iftar yaptı. İftar sonrasında okunan ilahilerin ardından iftar programı sona erdi. - MALATYA