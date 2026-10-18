Rabea Kanacke, Manavgat İlçe Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Almanya vatandaşı Rabea Kanacke, Manavgat İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Rabea Kanacke'nin ailesindeki Müslüman bireylerden ve Müslüman arkadaşlarının yaşantılarından etkilenerek yaptığı araştırmalar neticesinde islam dinini seçtiği bildirildi.

Müftülük makamında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu tarafından Rabea Kanacke'ye İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Müftü Kadıoğlu, İslam'ın bütün peygamberlere ve ilahi kitaplara iman esasına dayandığını belirterek son peygamberin Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem), son ilahi kitabın ise Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade etti.

İslam'a girmenin Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna iman etmekle gerçekleştiğini belirten Kadıoğlu, "Bizler bu inancı Kelime-i Şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadet'i ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Kelime-i Şehadet getiren Rabea Kanacke, İslam dinini kabul etti.

İslam'a yönelişinde ailesinin ve Müslüman olan arkadaşlarının etkisi oldu

Her yıl tatil amacıyla Manavgat'a gelen Rabea Kanacke'nin İslam'a yönelişinde ailesinin ve Müslüman arkadaşlarının önemli bir etkisinin olduğu, annesinin, henüz Müslüman olmadan önce Müslüman arkadaşlarından etkilenerek kızına "Rabea" ismini verdiği öğrenildi. Ailede zamanla Müslüman olan başka bireylerin de bulunması, Kanacke'nin İslam'a olan ilgisinin gelişmesinde etkili oldu.

Müslüman arkadaşlarının yaşantılarını da gözlemleyen ve kendi araştırmalarını da sürdüren Kanacke, edindiği bilgiler neticesinde İslam'ı kabul etmeye karar verdi. İhtida merasimi, İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi. Müftü Kadıoğlu, Rabea Kanacke'yi tebrik ederek kendisine İhtida Belgesi takdim etti ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar hediye etti.