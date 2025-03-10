Ramazan Bereketi: Sofralar Bir, Gönüller Bir

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, dün iftarını Çanakçı ailesinin fertleriyle birlikte yer sofrasında yaparken, duygu dolu anlar yaşandı.

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı, 'Gönüller Bir, Sofralar Bir' sloganıyla Ramazan ayında iftar saatinde her gün 25 haneye konuk olarak, iftarlarını vatandaşlarla açıyorlar. Bu kapsamda AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım, merkez Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Çanakçı ailesinin iftarına konuk oldu. Ailedeki çocuklara çeşitli hediyeler veren Yıldırım, minik Esmanur'un doğum günü için bir de pasta sürprizi yaptı.

Yıldırım, misafirperverliklerinden dolayı Çanakçı ailesine teşekkür ederek, "Ramazan ayının bereketiyle hemşerilerimizin gönül sofralarına misafir oluyoruz. Bizleri sofralarına ortak eden, muhabbetleriyle ısıtan Çanakçı ailesine teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Öte yandan AK Parti Bilecik İl Başkanlığına bağlı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından il binasında Ramazan ayı boyunca iftar programı düzenlenirken, bu programlara katılım yüksek olduğu görüldü. - BİLECİK