Ramazan'da da şeffaf oda - Son Dakika
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Ramazan'da da şeffaf oda

06.04.2022 13:30
Ramazan'da da şeffaf oda

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta on ikincisi düzenlendi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta on ikincisi düzenlendi. Ramazan ayıyla birlikte hız kesmeden devam eden Mevlana Mahalle Meydanı'ndaki uygulama, yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şeffaf Oda uygulaması çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşların bir kısmı çeşitli konulardaki isteklerin dile getirirken bir kısmı da önerilerini aktardı.

VATANDAŞLARIN AYAĞINA GİDİYOR

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasıyla belediyeye gelemeyen vatandaşların ayağına giderek istek ve taleplerini yerinde dinlediklerini ve çeşitli konulardaki önerilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Yalçın, görüş ve projeleriyle destek veren vatandaşlara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

"BAŞKANA HELAL OLSUN ÇALIŞIYOR"

Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa uygulaması çerçevesinde Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşlardan emekli öğretmen İlhan Eroğlu, uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Başkanımız çok iyi karşıladı. Problemime çözüm bulacağını söyledi. Bu, sanki ayağımıza gelen bir nimet gibi olmuş. Hoşuma da gitti. Başkanımızla belediyede görüşememiştim. Bana burayı söylediler. Geldim erkenden ve görüştüm. İyi bir hizmet, önemli bir hizmet. Başkan helal olsun çalışıyor derim" diye konuştu.

BAŞKANDAN GENÇLERE DESTEK SÖZÜ

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Cengiz Yıldırım ise, Fransa'da düzenlenecek uluslararası verimli araçlar ve motorlar yarışmasında Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil edeceklerini belirterek, "Bir litre benzinle en fazla menzile ulaşabilen bir araç yaptık. 28 Haziran'da Fransa'ya gideceğiz. Başkanımızdan destek istedik. Bizlerle görüşen, bize yardımcı olacağını söyleyen, bütün imkanlarıyla arkamızda duracağını ifade eden başkanımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Ramazan'da da şeffaf oda
Ramazan'da da şeffaf oda
Ramazan'da da şeffaf oda

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Mustafa Yalçın, Türkiye, mevlana, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan'da da şeffaf oda - Son Dakika


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