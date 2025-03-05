Ramazan'da Halka Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ramazan'da Halka Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor

Ramazan\'da Halka Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor

Mardin'de iftar sofralarının vazgeçilmezi halka tatlısına Ramazan'da talep artarken, Davut Aktaş baba mesleğini sürdürüyor.

05.03.2025 11:59
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Mardin'de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi olan halka tatlısına rağbet artıyor. Davut Aktaş da baba mesleği olan tatlı yapımı geleneğini sürdürüyor.

Ramazan ayında tatlı tezgahlarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Tatlı ustaları, iftar sofralarının vaz geçilmesi olan halka tatlısını yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Kızıltepe'de de geleneksel hale gelen bu tatlı çeşidi babadan oğula geçiyor. İlçede Davut Aktaş baba mesleğini icra ediyor. Baba mesleğini gururla sürdürdüğünü ifade eden Davut Aktaş, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Babam 25 sene boyunca bu işi yaptı. O her zaman güzel tatlılar yapardı. Ben de onun oğlu olarak devam ediyorum. Malumunuz Ramazan ayına girdik. Bizi bilenler bizim lezzetimiz için geliyor. Tatlılarımız çok güzel. Sade, cevizli, fıstıklı, tereyağlı var. Tatlılarımızı sütle yapıyoruz. İnsanların Ramazan ayında canı tatlı çekiyor. Ramazan sofrasında tatlı olunca yemekten önce tatlının tadına bakılıyor. Ramazanda babam her zaman indirime giderdi. Her zaman maddi durumu iyi olmayan insanları düşünen bir esnaftı. Onun için özellikle bu mübarek ayda indirime giderdi. Ben de her Ramazan ayında indirim yapamaya devam edeceğim" diye konuştu.

Halka tatlının tanesi 10 liradan, kilogram fiyatı 120 ila 140 lira arasında değişiyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan'da Halka Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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