Ramazan\'da İftara 5 Kala Yardım

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan ayında 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuyor.

AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Faruk Sabri Dönmez ve Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara oruçlarını evlerine gidene kadar açabilmeleri için içerisinde hurma, meyve suyu, kek ve su bulunan kumanyalar dağıtıyor. Gençlik Kolları Başkanı Dönmez, 'İftara 5 Kala' etkinliği ile Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu yerine getirdiklerini söyledi. Etkinliği Ramazan ayı boyunca sürdüreceklerini belirten Dönmez, "Bu vesile ile tüm Salihli halkının ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA