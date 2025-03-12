Ramazan'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Ramazan'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor

Ramazan\'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor

Erzincan'da Hafız Muaz Talha Kılıçtaş, babasıyla birlikte camide Ramazan boyunca mukabele okuyor.

12.03.2025 16:21
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Erzincan Fatih Sultan Mehmet Han Camii İmam Hatibi Hafız Nurullah Kılıçtaş ile oğlu Hafız Muaz Talha Kılıçtaş, Ramazan ayı boyunca ezberden aynı camide mukabele okuyor.

2023 yılında hafızlık eğitimine başlayan ve 2024 yılının sonu itibariyle hafızlığını tamamlayan 13 yaşındaki küçük hafız bu yıl İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıfa gidiyor. Mukabele sayesinde hafızlığını da tekrar ettiğini belirten genç hafız Muaz Talha Kılıçtaş 2023 yılında hafızlığa başladığını ve 2024 yılının sonunda da tamamladığını söyledi. Geçmişten günümüze kadar hafızların okuyacağı mukabeleyi sürdürmeye çalıştıklarını belirten genç hafız Muaz Talha Kılıçtaş, "Bu sene de Allah'ın izniyle Babamın İmam Hatipliğini yaptığı Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde okuyorum. Hafızlığımı tekrar etmiş oluyorum. Haftanın her günü burada bir cüz mukabele okuyorum" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han Cami İmam Hatibi Nurullah Kılıçtaş mukabele geleneğinin nasıl ortaya çıktığını ve günümüzde nasıl yapıldığını anlatarak, "Cenab-ı Allah idrak ettiğimiz Ramazan ayını İslam alemine ve ülkemize hayırlı eylesin. Camilerimizde mukabele geleneği Peygamberimiz (s.a.v) Cebrail Aleyhi selam ile karşılıklı Kuran-ı Kerim'i okumaları noktasında vuku bulan, Peygamberimizin (s.a.v) en güzel sünnetlerinde biridir. Günümüze kadar devam etmiş güzel bir sünnettir. Bunu camilerimizde hafızlığını tamamlamış genç kardeşimiz oğlum Muaz Talha Kılıçtaş okumakta, hemen hemen her camide yapılmakta. Hafızlığını tekrar etmek, unutmamak adına da yapılan bir uygulama. Bu geleneğin cemaatimiz nezdinde şöyle bir faydası var; Kuran okumayı geliştirme, tecvit hataları olanlar onları görüyorlar, kendilerini düzeltiyorlar. Biz de Peygamberimizin (s.a.v) bu güzel sünnetini her yıl Ramazan ayında camilerimizde devam ettirme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

İlkindi namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde okunan Mukabeleyi Ramazan ayı boyunca sürdürdüğünü belirten Cami cemaatinden Fuat Afal; "Cami İmam Hatibimiz Nurullah hocamız ve oğlu burada ezber okuyorlar bizlerde sürüyoruz. Yanlışlarımızı görüyor tecvitte öğreniyoruz. Allah Razı olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan'da Mukabele Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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