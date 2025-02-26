Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

Yerel

Ticaret Bakanlığınca Ankara'daki Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde Ramazan ayı önceci fahiş fiyat ve zam denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen fiyat artışlarını takip etmek için toptancı işletmeleri mercek altına aldı. Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen denetimde, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

Öte yandan ekipler, restoran menülerindeki fiyatları da inceledi. Menüde yazan fiyatın kasada aynı şekilde çıkıp çıkmadığı kontrol edildi. - ANKARA