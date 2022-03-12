Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik ettiler. Ziyarette Rektör Beydemir Başkan Tüfekçioğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi - Son Dakika