Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi

12.03.2022 10:43
Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik ettiler. Ziyarette Rektör Beydemir Başkan Tüfekçioğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK

Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Şeyh Edebali Üniversitesi'nde devir teslim Şeyh Edebali Üniversitesi'nde devir teslim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:28 Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu!
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
10:04 Şeytanın aklına gelmez: Kaçakçılıklarını gizlemek için kazdıkları yere 'kimyasal atık' tabelası astılar
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:50:59. #1.11#
SON DAKİKA: Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement