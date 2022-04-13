Rektör Beydemir'den hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Rektör Beydemir'den hayırlı olsun ziyareti

13.04.2022 09:58
Rektör Beydemir'den hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediye binasında Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ağırlayarak tebrikleri kabul etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediye binasında Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ağırlayarak tebrikleri kabul etti.

İçişleri Bakanlığı soruşturması sebebi ile 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekaleten seçilen isim Muharrem Tüfekçioğlu'nun görevi, 2016 yılında aldığı 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararı ile onanması üzerine düşürülmüştü. Ardından yapılan seçimle Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Melek Mızrak Subaşı'nı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan eşlik ettiler. - BİLECİK

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Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Subaşı, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir'den hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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