Rektör Beydemir, DP İl Başkanı Balta'yı makamında ağırladı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Demokrat Parti Bilecik İl Başkanı Sezai Balta ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Üniversitenin gelişimine dair konuların ele alındığı görüşmede Rektör Beydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İl Başkanı Balta'ya teşekkür etti. - BİLECİK

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