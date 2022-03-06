Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor - Son Dakika
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Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor

06.03.2022 14:37
Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitesinin gelişimi için ziyaret ve istişarelere devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız'ı makamında ziyaret eden Rektör Beydemir, iki kurum arasında yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, Rektör Beydemir'e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

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Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Haluk Yıldız, Rektör, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor - Son Dakika
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