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Rektör Çomaklı, DAKAF 2022 paydaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çomaklı, DAKAF 2022 paydaşlarıyla bir araya geldi

23.01.2022 17:20
Rektör Çomaklı, DAKAF 2022 paydaşlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 2019 yılında düzenlemeye başladığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, (DAKAF) 7-8 Mart 2022 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 2019 yılında düzenlemeye başladığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, (DAKAF) 7-8 Mart 2022 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

2022 yılında ülke genelinde 11 farklı bölgede yapılacak olan DAKAF'ın, her bölgede bir üniversitenin ev sahipliğinde ve diğer üniversitelerin paydaşlığında yapılacak olması hasebiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, paydaş kurumların yöneticileri ile bir araya geldi. Çevrim içi (online) olarak Rektör Çomaklı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile rektör yardımcıları ve kariyer merkezi müdürleri katıldı.

2020 yılında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan, 2021 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle gerçekleşmeyen DAKAF'ın, 2022 yılında ise yine Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesinin gurur verici olduğuna değinen Prof. Dr. Çomaklı, fuarın daha geniş kapsamlı yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kariyer etkinliklerinin; kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının iş birliğiyle hayata geçirileceğinden bahseden Rektör Çomaklı, el birliğiyle öğrencileri çeşitli sektörlerle buluşturacaklarını aktardı. Etkinliğin sorunsuz geçmesi için Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve diğer paydaşlar ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, bölgeye önemli bir hareketlilik getireceğine inandıkları fuar organizasyonunun tüm katılımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM

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Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Rektör, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı, DAKAF 2022 paydaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Çomaklı, DAKAF 2022 paydaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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