Rektör Kaçar\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Rektör Kaçar, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Manevi bir iklim içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan ayının ardından, sevdiklerimizle kucaklaştığımız bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek bayram, kalplerimizde biriken özlemleri dindirmek, bağlarımızı tazelemek ve hayatın yoğun akışında unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlamak için bizlere kıymetli bir fırsat sunuyor. Paylaşmanın ve yakınlaşmanın anlam kazandığı bu mübarek günlerin hepimize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyor; akademik ve idari kadromuzun, kıymetli öğrencilerimizin ve tüm Türk İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" - MUĞLA