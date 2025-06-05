Rektör Kaplancıklı\'dan Vali Sözer\'e Ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Bilecik Valiliği görevine başlayan Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı, Valilik görevine atanmasından dolayı Vali Sözer'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Üniversitenin yürüttüğü eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. - BİLECİK