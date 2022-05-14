Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi

14.05.2022 09:37
Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ömer Cide, Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Alpaydın ve Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karnas ile birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Baştürk ve dernek üyeleri ile görüşüldü.

Dernek üyeleri yaşamış oldukları problemleri paylaştılar ve söz konusu problemlerin çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitenin Engelsiz Üniversite Birimi koordinatörlüğünde yapılabilecek iş birlikleri ve verilebilecek destekler üzerinde duruldu. - KİLİS

Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi
Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi

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Mustafa Doğan, Rektör, Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi - Son Dakika


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