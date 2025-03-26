Rektör Karamustafa'dan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Rektör Karamustafa'dan Kadir Gecesi Mesajı

Rektör Karamustafa\'dan Kadir Gecesi Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, Kadir Gecesi'nin önemini vurguladı ve kutladı.

26.03.2025 11:59
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 'Kadir Gecesi' münasebetiyle mesaj yayımladı.

Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin İslam Alemi için önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa, mesajına şu şekilde devam etti;

"İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının sonlarına doğru ve Ramazan Bayramına yaklaşırken, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın da manevi huzuru ve mutluluğunu ayrıca yaşamaktayız. Rahmet, bereket ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu önemli geceyi iyi idrak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz ve üniversitemiz mensupları olmak üzere, Milletimiz ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi'ni kutlar, insanlığa huzur ve barış getirmesini dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Karamustafa'dan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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